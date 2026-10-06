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Царьград

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Московские врачи успешно заменили сустав пациентке из Австрии

Московские врачи успешно заменили сустав пациентке из Австрии

Московские медики из ГКБ имени Вересаева провели успешную операцию по замене тазобедренного сустава пациентке из Австрии.

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