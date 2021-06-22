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Что пишут в украинских учебниках о Второй мировой войне

Что пишут в украинских учебниках о Второй мировой войне

Памятный для народов бывшего СССР день 22 июня воспринимается на Украине иначе, чем в России. Почему украинцами воспеваются коллаборационизм и национализм? Зачем на Украине стали использовать символику красного мака? Какие аналогии слышатся в словосочетании Восточный фронт, который проходит сейчас ровно по тем местам, что и во время Великой Отечественной войны? Что читают о войне украинские школьники в учебниках? На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит украинский журналист Павел Кухаркин, один из блогеров YouTube-канала Klymenko Time, эмигрировавший с Украины в Россию в 2019 году.

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