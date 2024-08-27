Помогает ли справиться с жирностью волос сухой шампунь, как им пользоваться

Сухой шампунь стал незаменимым помощником для многих, но что на самом деле он делает с нашими волосами? Он освежает прическу, придает объем или помогает с укладкой? Давайте разберемся в нашем материале dosuga.
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