В Смоленской области председателем окружного совета стал банкрот

Ярцевские депутаты приняли его отставку через неделю после избрания 25 октября в Ярцеве депутаты собрались на первое заседание, на котором народным избранником предстояло выбрать председателя - кандидатуру Григория Кравцова поддержали единогласно.
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