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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае уровень преступности снизился за год, но по-прежнему очень высок

На Алтае уровень преступности снизился за год, но по-прежнему очень высок

Алтайский край находится ниже середины рейтинга, а Республика Алтай - почти в самом конце Алтайский край находится на 63-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню преступности за 2024 год, а Республика Алтай – на 83-м, сообщает РИА Новости.

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