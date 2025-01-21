На Алтае уровень преступности снизился за год, но по-прежнему очень высок

Алтайский край находится ниже середины рейтинга, а Республика Алтай - почти в самом конце Алтайский край находится на 63-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню преступности за 2024 год, а Республика Алтай – на 83-м, сообщает РИА Новости.