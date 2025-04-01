Путин ожидает визит Си Цзиньпина в Россию 9 мая

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москве для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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