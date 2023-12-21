Исследователи в Самаре создали космический полигон для экспериментов с электроникой разработали специальную аппаратуру, которую поставят на борту орбитальной лаборатории «Бион-М» №2, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
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