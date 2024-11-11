Ранее сообщалось, что 31 декабря 2024 года истекает срок действия паспортов Донецкой Народной Республики.
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Ранее сообщалось, что 31 декабря 2024 года истекает срок действия паспортов Донецкой Народной Республики.
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