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Александр Овечкин продлил безголевую серию на старте сезона НХЛ до четыре матчей / Момент дня

10 октября в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречались «Вашингтон» и «Рейнджерс».10 октября в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречались «Вашингтон» и «Рейнджерс».

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