Трамп: отряд кораблей флота России прибыл на Кубу из-за слабости Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе обращения к своим сторонникам на выступлении в штате Флорида возложил ответственность за присутствие российских кораблей на Кубе на действующего американского лидера Джо Байдена.
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