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Американская актриса устроила драку в салоне самолета, билась головой о переборку и пыталась открыть дверь

Американская актриса Сэлма Блэр угодила в суд после того, как устроила погром на борту самолета коммерческого рейса.

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