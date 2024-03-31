Ямальская экспедиция РГО по пути на полярную станцию встретилась с ледоколом

Участники ямальской снегоходной экспедиции встретили на своем маршруте ледокол «Урал». Полярную махину путешественники успели заснять на видео, которое опубликовали в группе регионального отделения Русского географического сообщества ЯНАО.
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