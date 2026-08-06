End Of Cheap Food? Five Forces Set To Drive Grocery Bills Even Higher UBS analysts identified five long-term forces likely to keep global food inflation "structurally higher" above its pre-pandemic average of about 2.
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