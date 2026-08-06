Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

End Of Cheap Food? Five Forces Set To Drive Grocery Bills Even Higher

End Of Cheap Food? Five Forces Set To Drive Grocery Bills Even Higher

End Of Cheap Food? Five Forces Set To Drive Grocery Bills Even Higher UBS analysts identified five long-term forces likely to keep global food inflation "structurally higher" above its pre-pandemic average of about 2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии