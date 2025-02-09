Болгарское чудо

Дмитрий Лекух «Сколько будет в самой несчастной Болгарии продолжаться это зажигательное танцевальное «хоро» на деревенских граблях? Будто одной истории с нынешним «Турецким потоком», который в девичестве, напомним, был вообще-то «Южным», или, точнее, «болгарским» и на котором сейчас это балканское государство могло бы совсем недурно зарабатывать, болгарам было недостаточно»! На самом деле всё это очень напоминает старый и дурной анекдот про грабли, Балканы и зажигательное мастерство танца: во время своего визита в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа лидер болгарской оппозиционной либеральной партии «Продолжаем перемены» и — внимание! — гражданин Канады Кирил Петков не нашёл ничего лучшего, чем искать у новой администрации США поддержки в вопросе повышения тарифа на транзит российского газа по территории Болгарии.