Подозреваемый в нападении на Чибиса заявил, что жалеет о содеянном

t.me/andrey_chibis Мужчина, которого подозревают в нападении с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил перед выездным заседанием, что сожалеет о содеянном, передает корреспондент РЕН ТВ Алексей Полторанин.
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