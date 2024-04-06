Подозреваемый в нападении на Чибиса заявил, что жалеет о содеянном

t.me/andrey_chibis Мужчина, которого подозревают в нападении с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил перед выездным заседанием, что сожалеет о содеянном, передает корреспондент РЕН ТВ Алексей Полторанин.