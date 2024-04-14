Политик Филиппо: ВСУ атакуют ЗАЭС чтобы вынудить Запад поставлять оружие

Глава французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что при помощи атак на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) Украина хочет вынудить союзников с Запада направить ей больше вооружения и денег.
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