Расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» 6-й общевойсковой армии «Западной» группировки войск уничтожил боевую бронированную машину ВСУ на Купянском направлении

В ходе выполнения боевых задач военнослужащие 6-й общевойсковой армии «Западной» группировки войск с помощью ПТРК «Корнет» уничтожил боевую бронированную машину, используемую боевиками ВСУ для перевозки личного состава.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии