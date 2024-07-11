На турецком курорте нашли виновника провала туристического сезона

На популярных турецких курортах катастрофически низкая заполняемость - всего 35-40%. Специалист по туризму Хами Кох утверждает, что причиной этого является давление на стоимость и обменный курс в туристическом секторе.
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