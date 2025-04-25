Царьград © Petrov Sergey news.ru via globallookpress.com/Globallookpress Министр иностранных дел России Сергей Лавров работает сегодня в Узбекистане.
А по-русски? Лавров за пару минут дал понять Узбекистану: Как раньше не будет
Комментарии
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Одиссей
Ну да, ну, да... англичанка гадит: "Британцы играют в долгую, и Узбекистан это допускает. Впрочем, и в целом, активность Лондона в Центральной Азии усилилась" А наш МИД что делает? Полагается на "Солидарность на основе принципов, за которые сражались и умирали наши отцы, деды и прадеды, является важным направлением наших совместных усилий."? А АКТИВНО вести свою собственную политику - слабО? Вербовать НАШИХ сторонников, обучать студентов, лояльных нам (по сути - создавать элиту будущего), ставить правительства, лояльные нам ,побуждать их проводить внутреннюю и внешнюю политику ,нужную нам и т.д. По сути - это та же самая Большая Игра. Ее продолжение в нынешних условиях. В свое время - 150 лет назад - Империя с этой задачей справилась. А мы, похоже, ее проигрываем, но уже не на Аму-дарье, а на НОВЫХ границах. По сути, если инглиши там закрепятся, сложится ровно та же ситуация, что и на Околице перед началом СВО: там подлетное время от Харькова до Москвы, тут - и подлетное время до крупных центров, и возможность перерезать Транссиб. А других сухопутных путей с Запада на Восток у нас нет....
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8 час.
Андрей Павлов
Не понял, где за пару минут он дал понять, что как раньше не будет? Он всего лишь заявил, что "второй частью проблемы является необходимость соблюдения российских законов". То есть раньше такой необходимости не было, а сейчас они дружно начнут соблюдать наши законы. Смешно
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58 мин.
Андрей Павлов
Не понял, где он дал понять, что как раньше не будет? Он всего лишь сказал, что "второй частью проблемы является необходимость соблюдения российских законов". То есть раньше можно было не соблюдать, а сейчас давайте начнем. И все мастурбеки после этих грозных слов станут законопослушными. Смешно.
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50 мин.
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