СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    Не понял, где он дал понять, что как раньше не будет? Он всего лишь сказал, что "второй частью проблемы является необ...А по-русски? Лавр...
  • Андрей Павлов
    Не понял, где за пару минут он дал понять, что как раньше не будет? Он всего лишь заявил, что "второй частью проблемы...А по-русски? Лавр...
  • Александр
    Всегда пишу правду.А что там у Захара? Иногда смотрю. Неужто бред о Петербурге,которому 5 тыс.лет,как веришь ты,не зн...Самый красивый и ...

А по-русски? Лавров за пару минут дал понять Узбекистану: Как раньше не будет

А по-русски? Лавров за пару минут дал понять Узбекистану: Как раньше не будет

Царьград © Petrov Sergey news.ru via globallookpress.com/Globallookpress Министр иностранных дел России Сергей Лавров работает сегодня в Узбекистане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Одиссей
Ну да, ну, да...   англичанка гадит: &quot;Британцы играют в долгую, и Узбекистан это допускает. Впрочем, и в целом, активность Лондона в Центральной Азии усилилась&quot; А наш МИД что делает? Полагается на &quot;Солидарность на основе принципов, за которые сражались и умирали наши отцы, деды и прадеды, является важным направлением наших совместных усилий.&quot;?  А АКТИВНО вести свою собственную политику - слабО? Вербовать НАШИХ сторонников, обучать студентов, лояльных нам (по сути - создавать элиту будущего), ставить правительства, лояльные нам ,побуждать их проводить внутреннюю и внешнюю политику ,нужную нам и т.д. По сути - это та же самая Большая Игра. Ее продолжение в нынешних условиях. В свое время - 150 лет назад - Империя с этой задачей справилась. А мы, похоже, ее проигрываем, но уже не на Аму-дарье, а на НОВЫХ границах. По сути, если инглиши там закрепятся, сложится ровно та же ситуация, что и на Околице перед началом СВО: там подлетное время от Харькова до Москвы, тут - и подлетное время до крупных центров, и возможность перерезать Транссиб. А других сухопутных путей с Запада на Восток у нас нет....
Ответить
8 час.
Андрей Павлов
Не понял, где за пару минут он дал понять, что как раньше не будет? Он всего лишь заявил, что &quot;второй частью проблемы является необходимость соблюдения российских законов&quot;. То есть раньше такой необходимости не было, а сейчас они дружно начнут  соблюдать наши законы. Смешно
Ответить
58 мин.
Андрей Павлов
Не понял, где он дал понять, что как раньше не будет? Он всего лишь сказал, что &quot;второй частью проблемы является необходимость соблюдения российских законов&quot;. То есть раньше можно было не соблюдать, а сейчас давайте начнем. И все мастурбеки после этих грозных слов станут законопослушными. Смешно.
Ответить
50 мин.
наверх