А по-русски? Лавров за пару минут дал понять Узбекистану: Как раньше не будет

Одиссей

Ну да, ну, да... англичанка гадит: "Британцы играют в долгую, и Узбекистан это допускает. Впрочем, и в целом, активность Лондона в Центральной Азии усилилась" А наш МИД что делает? Полагается на "Солидарность на основе принципов, за которые сражались и умирали наши отцы, деды и прадеды, является важным направлением наших совместных усилий."? А АКТИВНО вести свою собственную политику - слабО? Вербовать НАШИХ сторонников, обучать студентов, лояльных нам (по сути - создавать элиту будущего), ставить правительства, лояльные нам ,побуждать их проводить внутреннюю и внешнюю политику ,нужную нам и т.д. По сути - это та же самая Большая Игра. Ее продолжение в нынешних условиях. В свое время - 150 лет назад - Империя с этой задачей справилась. А мы, похоже, ее проигрываем, но уже не на Аму-дарье, а на НОВЫХ границах. По сути, если инглиши там закрепятся, сложится ровно та же ситуация, что и на Околице перед началом СВО: там подлетное время от Харькова до Москвы, тут - и подлетное время до крупных центров, и возможность перерезать Транссиб. А других сухопутных путей с Запада на Восток у нас нет....