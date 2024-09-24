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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Mortal Kombat 1 добавили сразу трёх DLC-персонажей, новую сюжетную кампанию, анимал...

В Mortal Kombat 1 добавили сразу трёх DLC-персонажей, новую сюжетную кампанию, анимал...

В Mortal Kombat 1 добавили сразу трёх DLC-персонажей, новую сюжетную кампанию, анималити и не толькоФайтинг Mortal Kombat 1 получил крупное платное дополнение Khaos Reigns, которое, среди прочего, добавило в игру несколько новых бойцов.

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