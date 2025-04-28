Дата Tainted Grail: The Fall of Avalon, проблемы ремастера Oblivion, намёки на Resident Evil 9…

Разработчики экстракшен-шутера Hunger с ходячими мертвецами в сеттинге наполеоновской Европы показали геймплей; создатели Post Trauma обвиняют внезапный выход ремастера Oblivion в неуспехах собственного проекта, а Digital Foundry советует не играть в улучшенную TES IV, пока на неё не накатят патчей; полноценная версия Tainted Grail: The Fall of Avalon явится в мае; Owlcat Games рассказала о механических фамиль .