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Дата Tainted Grail: The Fall of Avalon, проблемы ремастера Oblivion, намёки на Resident Evil 9…

Дата Tainted Grail: The Fall of Avalon, проблемы ремастера Oblivion, намёки на Resident Evil 9…

Разработчики экстракшен-шутера Hunger с ходячими мертвецами в сеттинге наполеоновской Европы показали геймплей; создатели Post Trauma обвиняют внезапный выход ремастера Oblivion в неуспехах собственного проекта, а Digital Foundry советует не играть в улучшенную TES IV, пока на неё не накатят патчей; полноценная версия Tainted Grail: The Fall of Avalon явится в мае; Owlcat Games рассказала о механических фамиль .

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