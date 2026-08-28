Сводки СВО, 28 августа, главное: Киев опять под ударом, до Дружковки — 1,5 км

1646-й день спецоперации. Пять ракет за ночь по «Запорожстали», украинская металлургия планомерно уничтожается Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Гвардейцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток», продолжая наступательные действия, освободили село Шевченковское в Запорожской области.
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