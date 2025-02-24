Криптобиржа Bybit предложила вознаграждение в 10% за помощь по возврату украденных $1,5 млрд

Криптовалютная биржа Bybit призвала специалистов в области кибербезопасности и аналитиков блокчейна присоединиться к поиску злоумышленников, организовавших крупнейший взлом централизованной биржи в истории.
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