В Курске полицейские рассказали иностранным студентам об особенностях российского законодательства

Сотрудница Управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области полиции разъяснила иностранным студентам Курского государственного университета нормы российского законодательства.
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