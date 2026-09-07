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Нижегородская правда

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Выставка к 80-летию Нюрнбергского процесса открылась в Нижнем Новгороде

Выставка к 80-летию Нюрнбергского процесса открылась в Нижнем Новгороде

На нижегородской ярмарке открылась историко-художественная выставка «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет.

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