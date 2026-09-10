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Татар-информ

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Муфтия Татарстана наградили медалью ВДВ

Муфтия Татарстана наградили медалью ВДВ

Фото: пресс-служба ДУМ РТ Муфтия Татарстана Камиля Самигуллина наградили медалью Воздушно-десантных войск «За содействие в СВО».

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