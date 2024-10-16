Российским пенсионерам доплатят в ноябре

Повышение ждет не всех. В ноябре у россиян вырастут пенсии. Однако повышение коснется только некоторых категорий граждан, уточнил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, передает «Москва 24».
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