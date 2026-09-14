Ямал сохранил высокие позиции по безопасности дорожного движения

Ямал вошел в число регионов, которые сохраняют высокие позиции по безопасности дорожного движения. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров, руководитель проектного офиса по транспорту Союза российских городов Илья Зотов.
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