Ямал сохранил высокие позиции по безопасности дорожного движения

Ямал вошел в число регионов, которые сохраняют высокие позиции по безопасности дорожного движения. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров, руководитель проектного офиса по транспорту Союза российских городов Илья Зотов.