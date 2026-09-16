ВСУ в результате действий Южной группировки потеряли за сутки 73 дрона коптерного типа

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 73 тяжелых беспилотника коптерного типа, 102 антенны связи и 68 наземных робототехнических комплексов.
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