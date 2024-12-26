Количество детей мигрантов в России вскоре пойдёт на убыль, объясняю почему

МП

Михаил Пантюхин

Если эти законы будут соблюдаться, то Затулин, Титов и другие заинтересованные в ржавчине из засразии и закавказья будут лишены податей от этно опг и от англосаксов, как же они "бедные" концы с концами то сведут? А полицейским , действительно настоящим полицейским, а не оборотням в погонах будут давать право, которого сейчас по сути нет, по применению оружия, если возникла опасность угрозы жизни представителю власти на поражение этих проржавевших мразей из засразии и закавказья? И почему до сих пор преступная деятельность этно опг не приравнивается к терроризму? Вместе с этим, всех лоббистов считать предателями коренного народа России и судить их нужно в том числе за поддержку этно терроризма! Если этого не сделать, то эти ржавые поднимут бунт, их анклавы уже готовы, оружия у них много. Поэтому эти анклавы в новой Москве и по всей России, на рынках нужно закрывать, а при противодействии применять оружие на поражение!!!!