CEВЕР Не могу пройти мимо одного радостного факта. Наконец мы воочию видим, что начали включаться в работу антимигрантские законы, принятые в весеннюю и осеннюю сессию депутатами.
Количество детей мигрантов в России вскоре пойдёт на убыль, объясняю почему
Комментарии
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Александр Симаков
Эти статьи уже есть в УК РФ. 322.1-3, 322.3 Уголовного Кодекса РФ (ответсвенность за нелегальную миграцию, от 5 до 10 лет с конфискацией), УК РФ Статья 292.1. (Незаконная выдача паспорта, от двух до пяти лет ),
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8 час.
МП
Михаил Пантюхин
Если эти законы будут соблюдаться, то Затулин, Титов и другие заинтересованные в ржавчине из засразии и закавказья будут лишены податей от этно опг и от англосаксов, как же они "бедные" концы с концами то сведут? А полицейским , действительно настоящим полицейским, а не оборотням в погонах будут давать право, которого сейчас по сути нет, по применению оружия, если возникла опасность угрозы жизни представителю власти на поражение этих проржавевших мразей из засразии и закавказья? И почему до сих пор преступная деятельность этно опг не приравнивается к терроризму? Вместе с этим, всех лоббистов считать предателями коренного народа России и судить их нужно в том числе за поддержку этно терроризма! Если этого не сделать, то эти ржавые поднимут бунт, их анклавы уже готовы, оружия у них много. Поэтому эти анклавы в новой Москве и по всей России, на рынках нужно закрывать, а при противодействии применять оружие на поражение!!!!
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8 час.
валерия
Надеюсь (1), что принятые законы, в том числе с божьей и нашей помощью будут работать, а значит, вскоре количество детей мигрантов в России, а следовательно и их жён, которые почувствовали себя в России хозяйками жизни, пойдёт на убыль и это не может меня не радовать."...Уж коли властные структуры ничего не могут поделать с этим твараканьим племенем, то и остается надеяться только на Божью помощь!.." Вот, вот, уж если властные структуры ничего не могут поделать с этим "тараканьим племенем" то остается надеяться только на Божью помощь!
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5 час.
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