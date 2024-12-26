Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    НАТО и создали для этого!Медведев: ВКС Рос...
  • Александр Попов
    ЖОПОМОКРЫЙ народец.Армянская игрушка...
  • Eduard
    Сколько в Норвегии получают,нам не интересно,а вот облик людской они потеряли! Там кстати и цены другие!Наказать Европу. ...

Количество детей мигрантов в России вскоре пойдёт на убыль, объясняю почему

Количество детей мигрантов в России вскоре пойдёт на убыль, объясняю почему

CEВЕР Не могу пройти мимо одного радостного факта. Наконец мы воочию видим, что начали включаться в работу антимигрантские законы, принятые в весеннюю и осеннюю сессию депутатами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Эти статьи уже есть в УК РФ.  322.1-3, 322.3 Уголовного Кодекса РФ (ответсвенность за нелегальную миграцию, от 5 до 10 лет с конфискацией), УК РФ Статья 292.1. (Незаконная выдача паспорта, от  двух до пяти лет ),
Ответить
8 час.
МП
Михаил Пантюхин
Если эти законы будут соблюдаться, то Затулин, Титов и другие заинтересованные в ржавчине из засразии и закавказья будут лишены податей от этно опг и от англосаксов, как же они &quot;бедные&quot; концы с концами то сведут? А полицейским , действительно настоящим полицейским, а не оборотням в погонах будут давать право, которого сейчас по сути нет, по применению оружия, если возникла опасность угрозы жизни представителю власти на поражение этих проржавевших мразей из засразии и закавказья? И почему до сих пор преступная деятельность этно опг не приравнивается к терроризму? Вместе с этим, всех лоббистов считать предателями коренного народа России и судить их нужно в том числе за поддержку этно терроризма! Если этого не сделать, то эти ржавые поднимут бунт, их анклавы уже готовы, оружия у них много. Поэтому эти анклавы в новой Москве и по всей России, на рынках   нужно закрывать, а при противодействии применять оружие на поражение!!!!
Ответить
8 час.
валерия
Надеюсь (1), что принятые законы, в том числе с божьей и нашей помощью будут работать, а значит, вскоре количество детей мигрантов в России, а следовательно и их жён, которые почувствовали себя в России хозяйками жизни, пойдёт на убыль и это не может меня не радовать.&quot;...Уж коли властные структуры ничего не могут поделать с этим твараканьим племенем, то и остается надеяться только на Божью помощь!..&quot;   Вот, вот, уж если властные структуры ничего не могут поделать с этим &quot;тараканьим племенем&quot; то остается надеяться только на Божью помощь!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх