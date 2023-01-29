Барбашев забил «Колорадо». У него 3+1 в 4 последних матчах

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев забросил шайбу в матче с «Колорадо» (2:4). В последних 4 играх чемпионата НХЛ на счету россиянина 3 гола и одна результативная передача.
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