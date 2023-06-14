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Петербург стал самым популярным городом России среди путешественников в июле

На Северную столицу приходится 15,6 % поисковых запросов внутри страны. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал города, которые туристы хотят посетить в июле.

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