Президент ОКР Поздняков прибыл в Пекин вместе с российскими сноубордистами и горнолыжниками

РИА НовостиСамолет приземлился в аэропорту Шоуду в 08:20 по местному времени. На этом рейсе также были российские сноубордисты, выступающие в параллельных дисциплинах, двоеборцы, горнолыжники и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту.