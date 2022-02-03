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Президент ОКР Поздняков прибыл в Пекин вместе с российскими сноубордистами и горнолыжниками

Президент ОКР Поздняков прибыл в Пекин вместе с российскими сноубордистами и горнолыжниками

РИА НовостиСамолет приземлился в аэропорту Шоуду в 08:20 по местному времени. На этом рейсе также были российские сноубордисты, выступающие в параллельных дисциплинах, двоеборцы, горнолыжники и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту.

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