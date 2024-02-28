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В РФ более 40% малых и средних предпринимателей внедрили IT-технологии в бизнесе

В РФ более 40% малых и средних предпринимателей внедрили IT-технологии в бизнесе

В России более 40% малых и средних предпринимателей внедрили IT-технологии в бизнесе в 2023 году. Об этом говорится в результатах исследования специалистов продукта «Прогноз спроса» Platforma и аналитиков финансового маркетплейса «Сравни», с которыми ознакомились «Известия» 28 февраля.

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