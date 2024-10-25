В понедельник министр обороны ФРГ Борис «Полный» Писториус открыл в Ростоке (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания, бывшая территория ГДР) военно-морской штаб, координирующий деятельность НАТО на Балтике.
База НАТО в ГДР. Берлин нагло растоптал подписанные условия объединения Германии
Комментарии
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Андрей Цыпкайкин
Давно пора насрать на все внешние договоренности. Нас пытаются уронить?! Опустить их по полной программе!
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11 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
На мой взгляд надо не чертить красные линии , а стирать их путём уничтожения контингента НАТО без всякого сожаления и в назидание не послушным бузотёрам с дублированием на территории США и Англии
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Именно так и есть...ОНИ СРАТЬ ХОТЕЛИ НА ДОГОВОРЁННОСТИ...И ЭТОМУ ФАКТ НАПАДЕНИЯ НА СССР В 1941г...А то, что Россия СОПЛИ ЖУЁТ...ТАК ЭТО ДО ПОРЫ...ДО ВРЕМЕНИ...Пусть потом не рыдают.
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7 час.
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