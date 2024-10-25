База НАТО в ГДР. Берлин нагло растоптал подписанные условия объединения Германии

Андрей Цыпкайкин Давно пора насрать на все внешние договоренности. Нас пытаются уронить?! Опустить их по полной программе!

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ На мой взгляд надо не чертить красные линии , а стирать их путём уничтожения контингента НАТО без всякого сожаления и в назидание не послушным бузотёрам с дублированием на территории США и Англии