«Всех отправят туда». В США раскрыли сценарий войны с Россией

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский подводный флот может потопить корабли, перебрасывающие американскую армию в Европу в случае гипотетического конфликта двух сверхдержав, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
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