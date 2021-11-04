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Китайцы отвечают на обвинения о высоком уровне вредных выбросов в атмосферу

Китайцы отвечают на обвинения о высоком уровне вредных выбросов в атмосферу

Форум, посвященный глобальному изменению климата, в самом разгаре. Специальный посланник Китая, занимающийся экологией, отметил во вторник в Глазго, что «богатые страны взяли на себя важное обязательство направлять субсидии в размере $100 млрд.

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