Торбосов: В Москве арендовано все элитное жилье от 700 тыс. руб.

Основатель агентства Whitewill Олег Торбосов сообщил о дефиците элитных квартир в аренду в Москве. На фоне снижения сделок с новостройками и выгодных депозитов, спрос на арендное жилье вырос, но предложений недостаточно для удовлетворения всех запросов.