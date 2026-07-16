Торбосов: В Москве арендовано все элитное жилье от 700 тыс. руб.

Основатель агентства Whitewill Олег Торбосов сообщил о дефиците элитных квартир в аренду в Москве. На фоне снижения сделок с новостройками и выгодных депозитов, спрос на арендное жилье вырос, но предложений недостаточно для удовлетворения всех запросов.
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