Посольства США и Британии предупредили об угрозе «атак экстремистов» в Москве в ближайшие 48 часов

Американцев призвали не посещать скопления людей, а британцев — воздержаться от поездок в РоссиюПосольство США в Москве отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют нападения в местах собрания людей в российской столице, в том числе концерты, и рекомендует американцам избегать такие собрания в ближайшие 48 часов.