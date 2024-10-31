Глава финансовой пирамиды, обманувший вкладчиков на 78 миллионов рублей, предстанет перед судом в Петербурге

Потерпевшими по делу признаны 97 человек Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 50-летнего Павла Быковского, возглавлявшего кредитный потребительский кооператив «Инвестфонд Санкт-Петербург».
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