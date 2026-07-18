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Новости Липецка

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Липчанин потерял более 1 миллиона рублей, пытаясь купить Volkswagen из Германии

Липчанин потерял более 1 миллиона рублей, пытаясь купить Volkswagen из Германии

Житель Липецка потерял более 1 миллиона рублей, пытаясь купить Volkswagen из Германии. Мошенники убедили его оплатить автомобиль и услуги «таможенного брокера», а затем потребовали дополнительную сумму для прохождения таможни.

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