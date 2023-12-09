Toyota выпустила топовое купе GR Supra версии GT4 100th Edition Tribute

В 2023 году японский автопроизводитель отпраздновал поставку клиенту сотого экземпляра гоночного купе GR Supra GT4 созданием лимитированной версии GR Supra GT4 100th Edition, которую сделали тиражом всего в три экземпляра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии