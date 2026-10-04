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Русская весна

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Попытка уничтожить российскую спутниковую группировку «Рассвет» приведёт к «полноценной космической войне» и ответным действиям против Starlink, — Медведев

Попытка уничтожить российскую спутниковую группировку «Рассвет» приведёт к «полноценной космической войне» и ответным действиям против Starlink, — Медведев

Попытка уничтожить российскую спутниковую группировку «Рассвет» приведёт к «полноценной космической войне» и ответным действиям против Starlink, заявил  зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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