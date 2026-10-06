Братское отношение российских военных к украинским, а также директива «сверху» не позволяла наносить массированные удары по живой силе противника в начале СВО.
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Предупредить противника на войне-нонсенс,говоря прямо-предательство.А нанесли удар,так занимайте оставленную позицию
Что творил "братский украинский народ" в Курской области,русский народ запомнит на долго! А теперь представьте,что "братский украинский народ" побеждал бы в этой войне?Кто-нибудь сможет представить чтобы осталось от русского народа? Не зря во время ВОВ,немцы поручали всю грязную работу "братскому украинскому народу"!Стоит только вспомнить зверства УПА в Хатыне! Тоже самое случилось бы и с Россией! После получения Украины не зависимости,и провозглашение идей национализма и возведение в ранг "хероя Украины" Стёпки Бандеры",шествия укронационалистов с факелами,как в Германии,во время прихода к власти Гитлера, "братский украинский народ" превратился в врага всего русского! Так в настоящее время,укронационалисты до последнего защищают идеи национализма! Это равносильно тому,что ДЕПУТАТ ЕДИНОЙ РОССИИ ЗАТУЛИН ХОЧЕТ ДОКАЗАТЬ,ЧТО КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ АЗИАТСКИХ РЕСПУБЛИК,ЯВЛЯЮТСЯ РОССИЙСКИМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ,ТОЛЬКО СО СВОИМ МЕНТАЛИТЕТОМ!
Интересно , что у нас за система ПВО, если вражеские беспилотники летят с Украины аж до Урала? Значит нет у нас никакой системы? Есть только в каждой области местные, которые, по возможности, сбивают большую часть Беспилотников.
Только за это надо руководство Генштаба призвать к ответственности , как за измену. А в Укрорейхе нет братского народа, там ВСЕ поголовно ненавидят Россию и русских .
Идиотизм! А сколько русских солдат из-за этого погибло? Кто-нибудь за это когда-нибудь понесет ответственность? И кто именно должен за все это ответить?