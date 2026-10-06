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В начале СВО мы сами предупреждали противника о наших массированных ударах – генерал ВКС

В начале СВО мы сами предупреждали противника о наших массированных ударах – генерал ВКС

Братское отношение российских военных к украинским, а также директива «сверху» не позволяла наносить массированные удары по живой силе противника в начале СВО.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя виталий панов
виталий панов

Что творил "братский украинский народ" в Курской области,русский народ запомнит на долго! А теперь представьте,что "братский украинский народ" побеждал бы в этой войне?Кто-нибудь сможет представить чтобы осталось от русского народа? Не зря во время ВОВ,немцы поручали всю грязную работу "братскому украинскому народу"!Стоит только вспомнить зверства УПА в Хатыне! Тоже самое случилось бы и с Россией! После получения Украины не зависимости,и провозглашение идей национализма и возведение в ранг "хероя Украины" Стёпки Бандеры",шествия укронационалистов с факелами,как в Германии,во время прихода к власти Гитлера, "братский украинский народ" превратился в врага всего русского! Так в настоящее время,укронационалисты до последнего защищают идеи национализма! Это равносильно тому,что ДЕПУТАТ ЕДИНОЙ РОССИИ ЗАТУЛИН ХОЧЕТ ДОКАЗАТЬ,ЧТО КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ АЗИАТСКИХ РЕСПУБЛИК,ЯВЛЯЮТСЯ РОССИЙСКИМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ,ТОЛЬКО СО СВОИМ МЕНТАЛИТЕТОМ!

Профиль пользователя Бобкина Татьяна
Бобкина Татьяна

Интересно , что у нас за система ПВО, если вражеские беспилотники летят с Украины аж до Урала? Значит нет у нас никакой системы? Есть только в каждой области местные, которые, по возможности, сбивают большую часть Беспилотников.

Профиль пользователя ШКИПЕР
ШКИПЕР

Только за это надо руководство Генштаба призвать к ответственности , как за измену. А в Укрорейхе нет братского народа, там ВСЕ поголовно ненавидят Россию и русских .