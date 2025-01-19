Российская повестка с приходом Трампа отходит в мире на второй или даже третий план. Это только при просмотре российских телеканалов кажется, что «коллективные Мы» в центре внимания.
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Российская повестка с приходом Трампа отходит в мире на второй или даже третий план. Это только при просмотре российских телеканалов кажется, что «коллективные Мы» в центре внимания.