Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам провел встречу с делегацией Социал-демократической партии Германии

Пекин, 27 августа /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И во вторник в Пекине провел встречу с делегацией Социал-демократической партии Германии /СДПГ/во главе с председателем фракции СДПГ в Бундестаге Рольфом Мютценихом.