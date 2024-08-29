Юлиан Кифу: «У России нет возможности вступить в ядерную конфронтацию с США или НАТО»

По мнению Юлиана Кифу, президента Центра по предотвращению конфликтов и раннему предупреждению, у России нет возможности участвовать в ядерной конфронтации или наносить дальние удары по США или странам-членам НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии