Врач Русанова: что такое "кофейный живот" и из-за чего он появляется

Гастроэнтеролог опровергла миф о том, что кофе напрямую откладывает жир на животе. По её словам, причина — в сочетании кофеина с хроническим стрессом, недосыпом и калорийными добавками, такими как сиропы и сливки.
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