Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 561 подписчик

Врач Русанова: что такое "кофейный живот" и из-за чего он появляется

Врач Русанова: что такое "кофейный живот" и из-за чего он появляется

Гастроэнтеролог опровергла миф о том, что кофе напрямую откладывает жир на животе. По её словам, причина — в сочетании кофеина с хроническим стрессом, недосыпом и калорийными добавками, такими как сиропы и сливки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии