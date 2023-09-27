К сведению населения Бобруйского района

Открытое акционерное общество ´Гипросвязь´ в рамках научно-исследовательской работы ´Исследование, обоснование и определение путей (направлений) развития, создаваемых в Республике Беларусь систем ´умного´ города (региона)´, с 27 сентября по 6 октября 2023 г.
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