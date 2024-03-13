$ 800 миллионов требует «Нафтогаз» у «Газпрома» Председатель правления «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышев заявил, что транзит российского газа уже невыгоден для украинской стороны.
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$ 800 миллионов требует «Нафтогаз» у «Газпрома» Председатель правления «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышев заявил, что транзит российского газа уже невыгоден для украинской стороны.
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